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Bakan Kurum: İmar barışında süre uzamayacak

Bakan Kurum: İmar Barışında süre uzatma söz konusu değil
 13 Haziran 2019 11:33
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Bakan Kurum: İmar barışında süre uzamayacak


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İmar Barışında sürenin uzatılmayacağını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı'na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. İstanbul'da 1 milyon 747 bin kişi İzmir'de 811 bin kişi başvuru yaptı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira."
Memurlar.Net
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