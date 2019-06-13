MEB, mesleki çalışmadaki 'başka il' sorunun çözmeyecek mi?

Öğretmenlerin yaz dönemi mesleki çalışmaları ile ilgili olarak mevzuat düzenlemelerini de ortaya koyarak Haziran'ın son haftasında öğretmenlerin başka il ya da ilçelerde mesleki çalışma yapabileceklerini vurgulamıştık. Tıklayınız.

Tabii ki biz hukuki değerlendirme yaptık. Hukuk devleti ilkesinin de gereği hukuk kurallardır. Bunlardan bir tanesi de yönetmeliklerdir. Yönetmeliklerde açıkça öğretmenin istemesi halinde başka il ya da ilçede bu çalışmaları yapabilmesi düzenlenmiştir. Yani idareye/bakanlığa bir takdir hakkı verilmemiştir. 2015 yılında mevzuata giren bu düzenleme öncesi her yıl bakanlık genelgesiyle aynı yönde uygulama yapılmaktaydı.

Oysa ki mevzuat açık ve nettir. Bakanlığın mevzuata aykırı bir tavır sergilememesi beklenmektedir. Kaldı ki hukuk kurallarına ve hukuk devleti ilkesine olan güvenden kaynaklı olarak öğretmenler planlarını yapmışlardır.

Bazı il ilçe milli eğitim müdürlükleri ise bu yönde yani ikinci haftada başka il/ilçede yapabileceklerine ilişkin duyurularını öğretmenlere yapmaktadırlar.

Bakanlığın acil bir şekilde konuyu açıklığa kavuşturması gerekir.

Ayrıca bazı illerden gelen taleplerde köylerde çalışan öğretmenlerimizin bu süreyi il/ilçe merkezinde geçirebilmelerine ilişkin açıklama beklenmektedir. Yani kişi başka ile/ilçeye gidebilmekte iken köyde çalışan öğretmen il ya da ilçe merkezine gidememektedir. İkametleri, ulaşım durumları da göz önüne alındığında bu talebin haklı olduğu anlaşılacaktır.

Maksut BALMUK

