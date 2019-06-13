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MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri

Milli Eğitim Bakanlığınca, velilere çocuklarıyla beraber yaz tatilini dolu dolu geçirmelerine yardımcı olabilecek sosyal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetleri içeren tavsiye listesi hazırlandı- Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yarın karneyle dağıtılacak listede, "Bir çiçek dikin ve büyütün", "doğa yürüyüşü yapın", "üç ağaç türü öğrenin", "kuşlara ve sokak hayvanlarına yem verin", "salıncak kurun", "uçurtma uçurun", "yemek yapın", "kitap okuyun", "film izleyin", "mektup yazın", "düğme ve sökük dikmeyi öğretin" şeklinde yaratıcı ve duyarlı kişilik gelişimine katkı sağlayacak 73 etkinlik yer alıyor
 13 Haziran 2019 11:42
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MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz tatili boyunca aileleriyle yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren tavsiye listesi oluşturuldu.

Yaz tatili boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğe yer verilen ve okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine yarın karneyle dağıtılacak "Çocuklarınızla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri" başlıklı tavsiye listesinde, "Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi tatiller." notuna yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince, listeye ilişkin yapılan açıklamada, anne karnında başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olan eğitimin, hapsolduğu sınıflardan çıkartılıp ait bulunduğu yere eve, bahçeye, sokağa, doğaya, kente kısacası hayatın içine çıkartılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, çocukluğun sınavlara değil, hayata hazırlanılan bir dönem olduğunun bilinciyle çocuklar için çeşitli yaz etkinlikleri hazırlandığı aktarıldı.

Bu etkinliklerle, çocukların ürün ortaya koydukça, dünyayı ve kendisini tanıdıkça kendini yetenekli ve değerli hissedeceğine, başkalarıyla değil kendisiyle yarışmaya başlayacağına işaret edildi. Anne ve babaya çocuğun eğitmeni veya ders danışmanı değil bir anne ve bir baba oldukları hatırlatılan açıklamada, etkinlik tavsiyelerinin, koşuşturma içerisindeki anne ile babaların çocuklarıyla telaşsız ve sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayarak ebeveynlerin de stresini azaltıp çocuklarıyla bağlarını pekiştireceği vurgulandı.

Açıklamada, tavsiyelerin çocukların hayatı ekrandan izlemeyi bırakıp yaşamın içine girmelerini ve hayatlarını yaşamalarını sağlayacakları bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu etkinliklerle çocuklarımız ürettikleriyle kapasitelerinin farkına varsınlar, başarının kendi çabalarıyla mümkün olabileceğini öğrensinler diye bir çiçek dikip büyütmesini, bir yemek yapmasını istedik. Yaptıklarının bir sonucu olduğunun ve ortaya çıkanda pay sahibi olduklarının farkına varsınlar diye reçel yapmalarını, takı tasarlamalarını istedik. Yaratıcı ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaları için hikaye yazmalarını, resim yapmalarını istedik. Kendilerini ifade ederek sosyal iletişim sağlamaları için röportaj yapmalarını, aile büyüklerini ziyaret etmelerini istedik. Problem çözme becerilerini geliştirmeleri için ilk yardım detayı öğrenmeyi, düğme ve sökük dikmeyi, doğada yön bulmayı öğrenmelerini istedik. Kendini ve yaşadığı dünyayı tanıması için doğa yürüyüşü yapmayı, kitap okumayı, kuşları gözlemlemeyi önerdik. Fiziksel gelişimleri için top oynamalarını, tepeye tırmanmalarını istedik. Farklılıklar karşısında hoşgörülü olmaları için başka dillerde selamlaşmayı ve teşekkür etmeyi öğrenmelerini istedik. "

MEB'in yaz tatili etkinlik listesi değerlendirmesinde, "Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak, yaşayarak öğrenmesi ile bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimleri uzun yaz tatilinde de desteklenecektir. İlgi alanlarına zaman ayırabilen, aileleriyle ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçiren, doğayla buluşan, spor yapan, sağlıklı beslenen, sanatsal faaliyetlere katılan çocuklarımızın ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri en büyük ve güzel amacımızdır." ifadesine yer verildi.

- Listede yararlı pek çok tavsiye bulunuyor

Bakanlığın listesinde velilere çocuklarının doğayı yakından tanımalarını, bir tohumun filizlenmesine tanık olmalarını, bir ağaç dikmenin, sokak hayvanlarına su vermenin, birlikte uçurtma uçurmanın, bisiklete binmenin mutluluğunu yaşamalarını sağlayacak önerileri dikkati çekiyor.

Çocukların gündelik hayattaki yemek yapmak, düğme ve sökük dikmek gibi basit kişisel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilme becerilerinin de öğretilmesinin tavsiye edildiği listede, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin de bu yaz birlikte yaşanmasının yararlı olacağı ifade ediliyor.

Listede yer alan diğer öneriler şöyle sıralandı:

"Bir çiçek dikin ve büyütün, doğa yürüyüşü yapın, üç ağaç türü öğrenin, beş taş oynayın, müze ziyareti yapın, birlikte bir ağaca çıkın ve doğayı seyredin, mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin, sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın, bir bilim insanının hayatını araştırın, sokak hayvanlarına su verin, salıncak kurun, birlikte yemek yapın, yeni bir masal öğrenin, uçurtma yapıp uçurun, kağıttan gemi yapmayı öğretin, kendi çocukluk anılarınızı anlatın, ip baskısı yapın, sokaktan topladığınız taşları boyayın, otlardan düdük yapmayı öğretin, birlikte evinizi temizleyin, birlikte bisiklete binin, birlikte satranç oynayın, bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın, çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun, kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün, su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin, birlikte film izleyin, senarist ve yönetmeni birlikte araştırın, birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın, düğme ve sökük dikmeyi öğretin, kuşlara yem verin, birlikte bir hikaye yazın, çivi çakmayı öğretin, birlikte kitap okuyun, aile büyüklerini ziyaret edin, saklambaç oynayın, birlikte ip atlayın, birlikte bir tekerleme öğrenin, birlikte bir şiir ezberleyin, birlikte bir mektup yazın ve postalayın, bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın, çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin, pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun, birlikte reçel yapın, farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın, birlikte limonata veya meyve suyu yapın, birlikte kuşları gözlemleyin, birlikte ilk yardım detayı öğrenin, üç farklı kuş ve balık türü öğrenin, bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin, bir tanıdığınızla röportaj yapın, birlikte bir takı tasarlayın, birlikte top oynayın, doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın, bir yemek öğretin, kütüphaneye gidin ve üye olun, birlikte ekmek yapın, ailece yere uzanıp yıldızları izleyin, büyük bir tepeye tırmanın, size özel bir selamlaşma bulun, bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın, birlikte sofra kurun, yoğurt yapmayı öğretin, sessiz sinema oynayın, doğada yön bulmayı öğretin, evin ihtiyaç listesini hazırlatın, birlikte resim yapın, güneşin doğuşunu ve batışını izleyin, yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin, bir kitapçıya gidin, birlikte basit bir deney yapın, birlikte bir fidan dikin, bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın."
Anadolu Ajansı
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