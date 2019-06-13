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Kızının tayini, karaciğer hastası babayı sağlığına kavuşturdu

Balıkesir'de 5 yıl önce diş tedavisine gittiğinde karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğunu öğrenen Mustafa Mandacı, kızının tayini nedeniyle 2 yıl önce yerleştiği ve organ nakli için başvurduğu Erzurum'da yapılan operasyonla şifa buldu- Hasta Mustafa Mandacı:- "Merkeze ikinci yedek hasta olarak çağrıldığımda kadavra birinci hastaya uygun olunca nakil olamadım. Yaklaşık 1 yıl sonra yine çağrıldım. İlk hastanın yaşı nedeniyle ameliyatı kabul etmemesi, ikinci hastanın sağlık sorunu sebebiyle tıbben nakle uygun olmaması, üçüncü hastaya da ulaşılamaması üzerine dördüncü hasta olarak organ nakli yapıldım"- Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk:- "Hastalığı son safhada olduğundan nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu"
 13 Haziran 2019 11:42
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Kızının tayini, karaciğer hastası babayı sağlığına kavuşturdu

Karaciğer yetmezliği bulunan Balıkesirli Mustafa Mandacı, kızının tayini nedeniyle 2 yıl önce yerleştiği Erzurum'da yapılan organ nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'de 5 yıl önce diş protezi için hastaneye giden 2 çocuk babası Mustafa Mandacı (57), siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği ve ciğerinde nodül bulunduğunu öğrendi.

Bunun üzerine İzmir'deki hastanelerde tedavi gören Mandacı, ailesinden uygun karaciğer bulamayınca kızının çapraz nakli için İstanbul'daki bir merkeze başvurdu.

Bu süre zarfında hastalığına çözüm bulamayan ve nakil olamayan Mandacı, 2 yıl önce kızının Erzurum'a memur olarak atanmasıyla ailece buraya yerleşti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine karaciğer nakli için başvuran Mandacı, burada Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

- Nakil yapılacak hastaya ulaşılamayınca şans yüzüne güldü

Mustafa Mandacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze başvurusundan 5 ay sonra nakil yapılacak hastalar arasında ikinci yedek olarak hastaneye çağrıldığını söyledi.

Nakil haberini almasıyla ailece büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Mandacı, şöyle devam etti:

"Merkeze ikinci yedek hasta olarak çağrıldığımda kadavra birinci hastaya uygun olunca nakil olamadım. Yaklaşık 1 yıl sonra yine aynı merkezden çağrıldım. İlk hastanın yaşı nedeniyle ameliyatı kabul etmemesi, ikinci hastanın sağlık sorunu sebebiyle tıbben nakle uygun olmaması, üçüncü hastaya da ulaşılamaması üzerine dördüncü hasta olarak organ nakli yapıldım. Ameliyatım başarılı geçti."

Mandacı, merkeze 2 ayda bir kontrole geldiğini, herhangi bir sağlık sorununun kalmadığını belirtti.

Nakil sonrası, 35 yıldır içtiği sigarayı bıraktığını da dile getiren Mandacı, "Merkez Müdürü Gürkan Öztürk hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Erzurum genel konumu olarak kamu hizmetlerine ulaşılabilirliği ve kalitesi anlamında çok iyi şehir." diye konuştu.

- "Erken tanıyla hastalığım ortaya çıktığı için çok şanslıyım"

Mandacı, hastalıklarda erken tanının önemini vurgulayarak, "Diş protezi yaptırmaya karar vermem sonucu erken tanıyla hastalığım ortaya çıktığı için çok şanslıyım. Kanser sinsi hastalık olduğundan ortaya çıktığında zaten geç kalınmış oluyor. İnsanlar belli aralıklarda muayene olmalı ve tahlil yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğuna işaret ederek, "Hastamızda karaciğer yetmezliği mevcuttu. Hastalığı son safhada olduğundan nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Şu an kan değerleri, her şeyi normal, herhangi sıkıntısı yok." dedi.

Organ bağışının önemine değinen Öztürk, ülke genelinde çok sayıda kişinin nakil beklediğini ve herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.

Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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