Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu
|13 Haziran 2019 11:52
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.
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