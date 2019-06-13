Erdoğan saat 13:30'da Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13:30'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek
|13 Haziran 2019 11:53
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