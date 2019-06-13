Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı
|13 Haziran 2019 12:05
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İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Rasim Ozan Kütahyalı, zatürre olduğu gerekçesiyle mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.
Sanık Kütahyalı'nın 9 günlük sağlık raporunu mahkemeye sunan avukat Esennur Ezgi, önceki duruşmada çıkarılan zorla getirme kararının tebliğ edilmemesi gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmaması gerektiğini savundu.
Ezgi'nin savunmasına karşılık Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği avukatları da sanık Kütahyalı'nın davayı uzatmak için duruşmalara gelmediği ve tatil yaptığına dair fotoğrafların basına yansıdığını belirtti.
Sanık Kütahyalı'nın avukatı bu sözlere itiraz ederek, "Mahkemeye sunduğum sağlık raporu gerçeği yansıtmaktadır. Müvekkilimin tatil yaptığının söylenmesi ispatlanmalıdır" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kütahyalı'nın duruşmalara katılmadığı, yargılanmanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı için hakkında yakalama kararı çıkartarak, davayı erteledi.
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