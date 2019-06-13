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Bu eyerlere paha biçilemiyor...İngilizler peşine düştü

Siirtli eyer ustası Mahmut Tokgöz, Çanakkale savaşından kalan eyerlere gözü gibi bakıyor. İngilizlerin de gözünü diktiği eyerlere paha biçilemiyor
 13 Haziran 2019 12:08
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Bu eyerlere paha biçilemiyor...İngilizler peşine düştü

Siirt'te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale savaşında İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı. Paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi. İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, İngilizlerden kalma at eyerlerini yıllarca depoda sakladıklarını, şimdi gün yüzüne çıkardıkları eyerleri alabilmek için İngilizlerin kendileriyle irtibata geçip almak istediklerini dile getirdi. Tokgöz, "Çanakkale harbinden Türkler ve Anzaklar beraber savaşa girdikleri zaman İngilizleri bozguna uğradı. İngilizlerin eyerler, atlar, mühimmatlar orada ne kaldıysa bırakıp kaçtılar. Kaçtıktan sonra bu eyerlerde bugün de bizim elimize geçti. Bazı araştırmacı İngilizler bu bölgeye geldiler bunların nerde olduğunu öğrenmek istediler. Yanımıza gelerek bizden bunları almak istediler. Bunlarında bizim yanımızda manevi değeri olduğu için ben satmak istemedim. Dedim bizimde atalarımız o şekilde savaşmışlar kalıntıları bizim yanımızda duruyor. Gerçekten fiyat biçilmez bunlara manevi değeri olarak bende satmak istemedim" dedi.

"Atalarımızın mesleğini sürdürmekteyim"

Atalarından kalma mesleği yok olmaması için sürdürdüğünü belirten Tokgöz, "Atalarımızın mesleğini sürdürmekteyim. Bunu ticari amaçlı yapmıyorum, sanatın ölmesini istemiyorum. Eskiden dedelerimiz kervancıydı. Siirt'in coğrafi koşullarında araba, yol olmadığı için bunlar at sırtında katır sırtında yük ve bütün ihtiyaçlarını görüyorlardı. Bizde bunları meslek olarak bunlara hayvan alıyorduk. At, katır ve bunların alışverişini yapıyorduk. Atalarımız bu mesleği yaptı. Teknolojinin gelişmesiyle bu meslek tarih oldu. Öldü bu meslek ama yine genimizde var atsız kalamıyoruz. Atları biz kendimiz besliyoruz biniyoruz. Bir tutkudur bizim içimizde" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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