CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bütçe finansmanı için kullanılan net borcun 22 milyardan fazla kısmı faiz ödemelerine gitti. Yani Türkiye artık borç faizi için borçlanmak durumunda olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Nisan 2019 sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin yetersiz kalması sonucunda 13 milyar liralık faiz dışı açık oluştuğunu öne sürdü.

Bu faiz dışı açığın dün açıklanan "Mayıs 2019 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri" verilerine göre 20 milyarın üstüne çıktığını belirten Erdoğdu, "Bütçe finansmanı için kullanılan net borcun 22 milyardan fazla kısmı faiz ödemelerine gitti. Yani, Türkiye artık borç faizi için borçlanmak durumunda olan bir ülke. Dahası Hazine 4 aydır üst üste faiz dışı açık veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe gelirlerinde tahakkuk-tahsilat makasının giderek açıldığını, bunun da geçmişten gelen borç yükünün faiz giderlerinin, kamunun piyasaya karşı yükümlülüklerini karşılama konusunda zora girmesine neden olduğunu ileri süren Erdoğdu, Mayıs 2019 Hazine Nakit Gerçeklemeleri verilerine göre, 2019'un ilk 5 ayında toplam 45,5 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını ifade etti.

Erdoğdu, "Bunun anlamı şu; Hazine, günde 303 milyon, saatte 12,6 milyon, dakikada 210 bin 600 ve saniyede 3 bin 510 lira faiz ödüyor. Ben bu cümleyi söylerken geçen 5-6 saniyede hazine 20 bin liraya yakın faizi ödedi bile." ifadelerini kullandı.

İktidarın ülkeyi sürekli seçim atmosferine mahkum kıldığını, kamuyu tahsil edilmesi gereken gelirlerden yoksun bıraktığını, tahakkuk eden çeşitli vergiler ile para cezalarını tahsil etmediğini öne süren Erdoğdu, tahsil edilemeyen gelir vergisinin 46,5 milyar liraya çıktığını, aynı durumun kurumlar ve motorlu taşıtlar vergilerinde de yaşandığını savundu.