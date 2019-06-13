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Mobilyacılardan KDV indirimi uzatılsın talebi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı: Kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşünüyoruz ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır
 13 Haziran 2019 12:30
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Mobilyacılardan KDV indirimi uzatılsın talebi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşündüklerini belirterek, "Ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır." ifadesini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Mobilya alımında tüketicinin kredi kartı ile yaptığı alışverişlerde taksit sınırlaması hem tüketiciyi hem mobilyacıyı hem de piyasayı olumsuz yönde etkiliyordu. Ancak açıklanan yeni karar, tüketicinin ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürürken, aynı zamanda mobilya alışverişlerinde sektörü de canlandırarak piyasanın üzerindeki yaz durgunluğunun kalkmasına büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MOSDER olarak hükümetten 30 Haziran'da sona erecek olan mobilyada KDV indiriminin uzatılması yönünde de bir beklentileri bulunduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Her ne kadar KDV indiriminin mobilyada yüzde 8'e düşmesi, mart ayından itibaren devam etse de sektör genel olarak zor günler geçiriyor. Ham madde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8. Aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Ekonomiye büyük katkısı olan mobilya sanayinin istikrarlı bir güce sahip olabilmesi için KDV oranlarının da yüzde 8'de sabitlenmesini ve hükümetin bu müjdeyi sektöre yeniden duyurmasını arzuluyoruz."

BDDK'nın yaptığı açıklamaya istinaden bankalara da çok iş düştüğüne işaret eden Balcı, "Taksit maliyetlerine bankaların da desteklerini arttırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda her kurum elini taşın altına koymalı. KDV indiriminin 30 Haziran'da sona ermesi durumunda ise sektörümüz ekonomik olarak kayıp yaşayacaktır. Kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşünüyoruz ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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