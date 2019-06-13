Çavuşoğlu: ABD'nin gönderdiği mektubun üslubu ve içeriği kabul etmiyoruz
|13 Haziran 2019 12:50
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.
ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ SHANAHAN'IN MEKTUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanımıza gönderilen mektup. Bu mektubun üslübunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez.''
İDLİB'DE TÜRK GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI
Sadece askeri çözümden yana rejimin olduğunu biliyoruz. Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığını görüyoruz. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu sabah gözlem üssümüze yönelik saldırı oldu 3 askerimiz hafif şekilde etkilendiler. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız. Rejim buna yönelik saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız.''
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