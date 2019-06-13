Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı
|13 Haziran 2019 13:20
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezi ile Suruç ve Halfeti ilçesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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