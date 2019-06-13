Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.
|13 Haziran 2019 15:00
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