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Öğretmen, veli ve öğrencilerden üç dilde şiir

Artuklu ilçesinde öğretmen, veli ve öğrencilerden oluşan 60 kişinin Türkçe, Kürtçe, İngilizce yazdığı 100'ü aşkın şiir, fanzinde buluştu
 13 Haziran 2019 14:04
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Öğretmen, veli ve öğrencilerden üç dilde şiir

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ortaokulda yürütülen çalışma kapsamında, öğretmen, veli ve öğrenciler üç dilde 100'ü aşkın şiir yazdı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şehit İlhan Varank Ortaokulunda, öğretmenler Ensari Özdoğan, Metin Aydın, Hakim Bayındır, Abdulselam Aktaş ve Büşra Ergün koordinatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan duyuruyla, öğretmen, veli ve öğrencilerden Türkçe, Kürtçe, İngilizce her konuda duygularını anlatan şiir yazmaları istendi. 60 kişinin yazdığı 100'ü aşkın şiir "Bir Şiiriniz Olsun" isimli fanzinde buluştu.

Bu kapsamda okulda düzenlenen imza gününde şiir dinletisi de yapıldı.

- Birleştirici etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, yaptığı açıklamada, öğrenci, veli ve öğretmen buluşmasını sağlamak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bunun, okullara yayılacak örnek bir çalışma niteliği taşıdığını ifade eden Sümer, "Devamını diliyoruz. Her sene böyle bir çalışma yapılırsa katkı sunmaya devam edeceğiz. Çalışmayı ilk duyduğumda duygulanmıştım. Bu tür birleştirici, kaynaştırıcı ve eğitimde fırsat eşitliği yaratan etkinlikleri destekledik, desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Okul Müdürü Ayşe Demircan da projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Şiirlerin memleket özlemi, anne, baba ve arkadaş sevgisi gibi çeşitli konuları içerdiğini anlatan Demircan, "Kurallara bağlamadık, direktiflerde bulunmadık. Hepsi kendi içinden gelen duyguları dile getirdi. Özellikle velililerin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün büyük desteği oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Demircan, velilerin bu şekilde etkinliklere katılmasının öğrenciler üzerinde de olumlu katkısı olacağını ifade etti.

Türkçe öğretmeni Metin Aydın, her okulda bir fanzin odası yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Velilerden 6 çocuk annesi Cemile Ceylan, şiir yazmayı çok sevdiğini, ilk kez bir böyle bir çalışmada şiirinin yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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