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'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci: Yaz tatilinde daha doğal, daha insancıl, daha kucaklayıcı sosyal ilişkilerle ve yüz yüze ilişkilerle, organik, otantik yaşam biçimiyle ve geleneksel kültür kodlarımızdaki oyunlarla çocuklarımızı buluşturmak zorundayız
 13 Haziran 2019 14:18
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'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, yaz tatilinde çocukların dijital nesnelere emanet edilmemesi uyarısında bulundu.

Dilci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın öğrencilerin yaz tatili sürecine gireceğini anımsatarak, karnenin çocukların hayatında başlangıç ve son olmadığını vurguladı.

Karnenin çocuğun kişiliği, karakteri veya hayattaki başarısının tek ve yegane ölçüsü olmadığını dile getiren Dilci, velilere karne üzerindeki verilerden hareketle çocuğu ezmemeleri ve rencide edici tutum içerisine girmemeleri önerisinde bulundu.

- "Çocuğa sorumluluklar verin"

Çocuğu karnesiyle başka çocuklarla kıyaslamanın yanlış olduğuna işaret eden Dilci, şunları kaydetti:

"Karneyle çocuklar üzerinde oluşturulacak baskı, çocuğun hayatındaki belki de başaramayacağı duygusuna doğru bir yönelim oluşturacağı için belki de çocukta bir izdiham, bir çöküntü yaratacaktır. Yaz tatili ve karne sürecinde karneyi bir kenara koyarak gerçek hayatla çocuğu tanıştırmak, buluşturmak gerekir. Bu anlamda başta ev içerisinde rol model olarak ebeveynler, çocuklara karşı tutumlarında, söylemlerinde, eğilimlerinde dikkatli davranmalı ve ev içerisinde basit sorumluluk örnekleri verilmeli. Örneğin çocuk, marketten ekmek alma, ev içerisinde temizlik işlerine yardım etme, annenin, babanın herhangi bir isteğini yerine getirme, tertipli ve düzenli olma veya aile geçimine katkıda bulunacak faaliyetlere yönlendirilebilir. Diğer taraftan varsa çocuğun bir esnaf veya bir üretici mekanizma içerisindeki rollerini de geliştirecek tanıştırmalara da yer verilebilir. Yani hayatın gerçekleriyle tanışması için olumlu ve makul bir iklim yaratıldığı hallerde çocuk gerçek hayatın yönlerini tanımalı ve sorumluluk duygusunu üstlenmelidir."

Çocukların organik yaşam biçimlerine yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dilci, aileler arası ziyarete önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Dijitalleşme sıkıntılı bir süreç"

Çocukların oyun oynamasına fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Dilci, şöyle devam etti:

"Tatil asla ve asla yeni formallenmiş sıkı eğitim sistemi gibi ya da gerçek eğitim sistemindeki eksikliklerin tamamlanması gibi düşünülmemeli. Gerçek manada dinlenmelerine fırsat verecek imkan ve ortamları sağlamalıyız. Bir başka sıkıntı da dijitalleşmenin getirdiği dünyada çocukları asla ve asla dijital nesnelere emanet etmeyelim, onların tekeline bırakmayalım. Çünkü dijitalleşme sıkıntılı bir süreç ve beraberinde çocukların kişilik ve karakter gelişimine, bilinçsel yazılımına olumsuz etkide bulunabilecek içeriklerden oluşmaktadır. Çocuğun yaratıcılık duygusunu ortadan kaldıran dijitalleşme beraberinde fiziksel ve kas sistemindeki olumsuz etkilerin yanı sıra hareketsiz yaşamın ve düşüncenin ipotekleşmesiyle beraber çocukları gerçek kimliğinden, gerçek düşünsel dünyasından uzaklaştırmaktadır. Bunun yerine daha doğal, daha insancıl, daha kucaklayıcı sosyal ilişkilerle ve yüz yüze ilişkilerle, organik, otantik yaşam biçimiyle ve geleneksel kültür kodlarımızdaki oyunlarla çocuklarımızı buluşturmak zorundayız."

Anadolu Ajansı
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