Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti

Aydın'da çoğunluğu ihraç ürünü olan 600 tonluk rekoltesiyle kiraz üretiminin merkezi konumunda bulunan Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık Mahallesi'nde, yeni hasat sezonu başlamadan bitti. Dün etkili olan 15 dakikalık şiddetli dolu yağışı, dalında olgunlaşmak üzere olan kirazı vurdu. Meyve ve yaprakların büyük bir bölümü yere dökülürken, dalında kalan kirazların da çoğunluğu zedelendi. Kirazda yüzde 80'lere varan hasara neden olan dolu yağışı, ceviz, kestane, erik ve sebzelere zarar verdi.

Bir bölümü sigorta yaptıran kiraz üreticilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için, ekspertizler yağışın ardından hemen tarlalarda çalışma başlattı. Binlerce kök domates ve fasulyenin yerle bir olduğu yağış neden olduğu zararın dalda kalan hasarlı mahsullerin de dökülmesiyle tam olarak ortaya çıkacağını savunan üreticiler, milyonlarca liraya ulaştığını iddia ettikleri zararlarının karşılanması için yardım bekliyor.

Yaklaşık 15 dakika devam eden dolunun ürünlerine büyük zarar verdiğini belirten Hüseyin Yar, "Dolu nedeniyle kiraz, kestane, erik ve ceviz ağaçlarının yaprakları yere döküldü. Diktiğim bin kök domates yerle bir olup kayboldu. Bütün ürünlerimiz gitti. Bölgeni afet kapsamına alınmasını ve zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

600 tondan 50 ton kiraz kaldı

En son benzer bir afetin 15 yıl önce yaşandığını anımsatan Refik Çıbık ise, yere dökülen meyve ve yaprakların yanı sıra dalda kalan ürünlerin de doludan büyük zarar gördüğünü belirti. Daldaki yaralı meyvelerin de birkaç gün içerisinde döküleceğini savunan Çıbık, kirazdaki zararın yaklaşık yüzde 80 olduğunu kaydetti. Yeni gelişmekte olan kestane ve cevizdeki hasarın ise önümüzdeki günlerde zedelenmiş ürünlerin dökülmesiyle ortaya çıkacağını kaydeden Çıbık, "Ceviz büyüklüğünde yağan dolu daha dalında olgunlaşmamış olan ürünlere büyük zarar verdi. Yere dökülenlerin yanı sıra daldaki üründe büyük zarar görmüş durumda. Daldaki 5 kirazdan sadece 1'i sağlam. Kiraz başta olmak üzere kestane, ceviz, erik ve sebze olmak üzere bütün ürünlerimiz gitti. Yukarı Kayacık, Aydın'da kiraz üretiminin merkezidir. İhracat ürünü olan bu kirazın yüzde 80'i girmiş durumda. Bölgemizde yaklaşık 600 ton ürün rekoltesi var ancak bu hasarın ardından ancak 50 ton kadar sağlam ürün elde edebiliriz. Köydeki üreticilerin büyük bir bölümü bankalara borçlu. Hepimiz şu an perişan haldeyiz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Köyümüzün afet kapsamına alınmasını ve borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl kiraz bitti"

Bölgede ürün sigortasının giderek yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Çıbık, şöyle konuştu:

"Sigorta yaptıran da var yaptırmayanlar da. Dolu yağışının ardından sigortacılar gelip tarlalarda inceleme yapmaya başladı. Sigorta yaptırmayan üreticilerimizin de zararlarınız karşılanmasını bekliyoruz. Dalda kalan ürünlerde döküleceği için bu sene kiraz bitti. Tarlaya giremeyeceğiz yani."