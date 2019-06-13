1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 6 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun dönüşümü başlatıldı. 2023 yılına kadar tüm belediyelerimizde sıfır atık sistemi zorunlu olacak ve bu sistemle birlikte çevremizi koruyacağız
 13 Haziran 2019 14:38
Yazdır
Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, Türkiye Belediyeler Birliğinin Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni seçilen belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, "4,5 yılda da hiçbir belediye ayrımı gözetmeksizin 1389 belediyemizle iş birliğiyle aziz milletimize hizmete devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin hizmetleriyle yerel yönetimlerin güçlü bir noktaya geldiğini hatırlatan Kurum, "Tüm yerel yönetimlerimizle, siz başkanlarla büyük bir hizmet seferberliği başlattık, başarı hikayeleri yazdık." diye konuştu.

Kurum, 11 ay önce göreve geldiğini, bugüne kadar 55 ile 129 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, valiler ve belediye başkanlarının yanı sıra o şehrin esnafı ve vatandaşlarıyla da bir araya geldiğini bildirdi.

Sahada vatandaşlarla bir ve beraber olmaya gayret ettiğini vurgulayan Kurum, "Her ne ihtiyaçları, her ne sıkıntıları varsa onların rızalarını alarak harekete geçeceğimizi dile getirdik." diye konuştu.

- "Şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlayabiliriz"

Kurum, Bakanlıkla belediyelerin iş birliği içinde şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin çarpık kentleşme olduğuna işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Bununla mücadele ederken enerjimizin, vaktimizin ve paramızın büyük kısmını harcıyoruz. Bundan sonraki süreçte planlı hareket edip, şehri bir binalar topluluğu olarak değil de çevresiyle, doğasıyla, yerleşik nüfusuyla, iktisadi yapısıyla birlikte planlamak durumundayız. Artık o günü kurtaran belediye başkanlarının 'Ben kendimi bilirim ben kendi dönemimi bilirim' anlayışıyla değil, stratejik bir planlama mantığıyla yaklaşmamız gerekiyor."

- "Strateji planlamasında son aşamaya geldik"

Kentlerin çevresel, mekansal strateji planlamasında son aşamaya gelindiğini de açıklayan Kurum, tüm belediyelerin 1/100000 ölçekli planı hazırlaması ve uygulaması ile ülke çapında bir ahengin ortaya çıkacağını söyledi.

Kurum, kentsel dönüşümün de bir başka önemli konu olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremler ülkemizin yadsınamaz gerçeği. Hatta artık depremleri bırakın bugün Kartal'da, Kağıthane'de ülkemizin farklı noktalarında binalar heyelan sebebiyle kaydı. Seller, heyelanlar... İklim değişiklikleri şehirlerimizi çok ciddi anlamda etkiliyor, depremin olmasına gerek kalmadan dahi binalarımızın yıkıldığını görüyoruz. Bu işin siyaseti yok. Acının yaşanmaması için, bu acılara engel olmak için vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden binaların, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla yan yana, dönüşümlerini gerçekleştirmek zorundayız."

- "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Geride bırakılan 6 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını ifade eden Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin sıkıntılara ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

Kentsel dönüşümün vadedilen tarihlerde bitmesine imkan sağlayacak teknik, mali, hukuki düzenlemeleri yapacaklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yıllık 4 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği vermek suretiyle kentsel dönüşüme katkı yapıyoruz. Acil öncelikli dediğimiz 3 bin konutu her yıl dönüştürmek istiyoruz. En az 50 bin konutu aynı anda başlatacağız, tüm Türkiye'de hem tarihsel hem riskli binaların dönüşümüne ilişkin süreci belediye başkanlarımızla yapmak istiyoruz."

Bakan Kurum sosyal konut talebine ilişkin olarak da belediye başkanları ile yakın iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

- Sıfır atık projesi zorunlu hale geliyor

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 2023'e kadar tüm il ve ilçe belediyelerinde zorunlu hale getirileceğinin de altını çizdi.

Bu proje kapsamında 23 ayda 18 bin 750 kamu kurum kuruluşunda sıfır atık sistemine geçildiğini açıklayan Kurum, "2023 yılına kadar tüm belediyelerimizde sıfır atık sistemi zorunlu olacak ve bu sistemle birlikte çevremizi koruyacak gelecek nesillere emaneti aktaracak çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kurum yıllık 20 milyar lira tasarruf edilen Sıfır Atık Projesi ile 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağını vurguladı.

- Denizlerde de sıfır atık

Denizlerde de Sıfır Atık Mavi Projesi'nin başlatıldığını belirten Kurum, "Karada başlattığımız seferberliğin üç tarafı deniz olan ülkemizde göllerde ve akarsu kenarlarında atıkların toplanması için bu projeyi başlattık. Kirlilik oluşumunun önünü de geçmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2023'te kişi başı yeşil alan hedefimiz 15 metrekare"

Kurum, kişi başına düşen yeşil miktarının şu anda 7-8 metrekare olduğunu aktararak, "2023 hedef iki kat 15 metrekare seviyelerine çıkarmak. Aynı zamanda millet bahçeleri projemiz var. 9 açılış gerçekleştirdik. 5'ini de önümüzdeki dönemde ve planladığımız 41 millet bahçesi projesi için de süreç devam ediyor. 81 ilde millet bahçelerimizi yapacaktık ama şu an ilçelerimize bile millet bahçesi yapma isteği var." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
13 Haziran 2019 15:00		 Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması
13 Haziran 2019 14:55
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile telefonda görüştü
13 Haziran 2019 14:33		 MHP'li Aycan'dan YÖK'e kontenjan çağrısı
13 Haziran 2019 14:15
İmamoğlu'ndan 'Kentsel Gelişim Çözümleri' toplantısı
13 Haziran 2019 14:10		 Bahçeli, yarından itibaren İstanbul'da olacak
13 Haziran 2019 14:02
Karakollara 'Güven Masası' kurulacak
13 Haziran 2019 13:45		 Binali Yıldırım: Bahçeli İstanbul'a mitili atmış durumda
13 Haziran 2019 13:33
'Mültecilere 37 milyar dolardan fazla harcadık'
13 Haziran 2019 13:22		 'Önümüzdeki süreçte sanayinin büyütülmesi stratejik hedef olacak'
13 Haziran 2019 13:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi14:55 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması14:51 - Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor14:43 - Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki14:38 - Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık14:33 - Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile telefonda görüştü14:32 - Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti14:25 - Hakurk'a 'Pençe' harekatında EYP imha edildi14:20 - Eski dekan ve eşi FETÖ'den beraat etti14:18 - 42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
14:18 - 'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'14:15 - MHP'li Aycan'dan YÖK'e kontenjan çağrısı14:10 - İmamoğlu'ndan 'Kentsel Gelişim Çözümleri' toplantısı14:04 - Öğretmen, veli ve öğrencilerden üç dilde şiir14:02 - Bahçeli, yarından itibaren İstanbul'da olacak13:59 - Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı13:45 - Karakollara 'Güven Masası' kurulacak13:42 - 'Microsoft Teknoloji Merkezi, ekonomiye 2,5 milyar lira değer katacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Dolar güne yükselişle başladı
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten FETÖ'cü yakalandı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zenit st.petersburg 1
Sevilen şiirler 5
kal demeni bekledim 3
kelimelik 5
şalgam 3
sahilde yürümek 4
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 4
ne olurdu sanki 2
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 2
neyzen tevfik 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Cerrahpaşa Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam