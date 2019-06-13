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Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor

Türkiye'ye uçuşlarını artıran Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Glassdoor verilerine göre Doha'da yaşayan Katar Havayolları kabin görevlileri ortalama yaklaşık 3 bin dolar maaş alıyor
 13 Haziran 2019 14:51
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Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.

SOSYAL İMKANLAR ETKİNLİKTE AÇIKLANACAK

Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanda, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi. Firma işe alacağı kişilere ne kadar maaş vereceğini açıklamadı ancak çalışanların Glassdoor sitesinde paylaştığı bilgilere göre Doha'da yaşayan bir Katar Havayolları kabin görevlisi ayda ortalama 3 bin dolar net maaş alıyor.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

-Minimum 21 yaşında olmak

-Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

-Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

-Doha'ya taşınmaya istekli

-Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

3. Etkinliğe katılıma hazırlık

4. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak.

Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

DHA
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