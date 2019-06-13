Merkez Bankası rezervleri yükseldi
|13 Haziran 2019 15:01
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 74 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs ile biten haftada 75 milyar 38 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar artarak 95 milyar 555 milyon dolardan 96 milyar 381 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|05.04.2019
|20.627
|76.679
|97.306
|12.04.2019
|20.854
|76.955
|97.809
|19.04.2019
|20.381
|75.565
|95.946
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|03.05.2019
|20.418
|72.633
|93.051
|10.05.2019
|20.664
|72.994
|93.658
|17.05.2019
|20.727
|71.748
|92.475
|24.05.2019
|20.455
|73.092
|93.547
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|07.06.2019
|21.485
|74.896
|96.381
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