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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 381 milyon dolara yükseldi
 13 Haziran 2019 15:01
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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 74 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs ile biten haftada 75 milyar 38 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar artarak 95 milyar 555 milyon dolardan 96 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
05.04.2019 20.627 76.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
03.05.2019 20.418 72.633 93.051
10.05.2019 20.664 72.994 93.658
17.05.2019 20.727 71.748 92.475
24.05.2019 20.455 73.092 93.547
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
07.06.2019 21.485 74.896 96.381
Anadolu Ajansı
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