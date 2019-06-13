1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Binali Yıldırım'a destek olmak için otomobiliyle İstanbul'u turluyor
 13 Haziran 2019 15:12
Yazdır
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'u sokak sokak geziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce beş kez Türkiye'yi gezdiğini belirten Özavcı, bu sefer de 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek olmak için çalışıyor.

Kocaeli'de ikamet eden Özavcı, her gün Erdoğan'ın ve Yıldırım'ın fotoğrafları, Türk bayrağı ve "Biz Türkiye'yiz", "Belediye işi, gönül işi", "Türkiye için ileri daha ileri" yazıları bulunan otomobiliyle İstanbul'u dolaşıp Yıldırım'a oy istiyor.

Özavcı, Üsküdar Meydanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Binali Yıldırım bugün İstanbul için büyük bir nimettir, mütevazıdır, samimidir, büyük bir devlet adamıdır, vatanseverdir. O yüzden iyi hizmetler yapacağını biliyoruz. AK Parti döneminden önce İstanbul'un durumunu da çok iyi biliyoruz. Her yeri çöplük götürüyordu. Herkes su kuyruğundaydı. AK Parti gelince düzeldi. Bugün öyle bir durum yok. İstanbul'un güzelliğini görüyorsunuz."

Vatandaşlardan Yıldırım'a destek vermelerini isteyen Özavcı, daha sonra otomobiliyle şehir turuna devam etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Askerlik Sistemi' paylaşımı
13 Haziran 2019 16:47		 Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti
13 Haziran 2019 16:39
'Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceğiz'
13 Haziran 2019 16:36		 'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'
13 Haziran 2019 16:33
İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık
13 Haziran 2019 16:05		 Bakan Soylu: Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
13 Haziran 2019 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluşunu kutladı
13 Haziran 2019 15:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
13 Haziran 2019 15:00
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması
13 Haziran 2019 14:55		 Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık
13 Haziran 2019 14:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti16:36 - 'Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceğiz'16:33 - 'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'16:31 - IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti16:25 - AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir16:22 - Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı16:18 - Sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası ertelendi16:05 - İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık15:59 - HSK'dan, İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında inceleme15:57 - Bakan Soylu: Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
15:53 - Ali Şir Nevai'ye ait el yazması kitap ele geçirildi15:50 - YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluşunu kutladı15:39 - Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati15:34 - Stajyer avukatlar yarışacak15:29 - Görme engellilere nota öğreten piyano15:24 - Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip15:18 - Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Dolar güne yükselişle başladı
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vampir ve köylü oyunu 3
bayan şoför 1
saban 1
Güvenmekten korkar olmak 1
eşini aldatmayan erkek 1
Jim Carrey 3
Sözlüğe sarmak 2
Fotoğraf 2
The Handmaid's Tale 1
yudum 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam