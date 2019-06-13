Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu
|13 Haziran 2019 15:18
|Yazdır
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
13 Haziran 2019 14:51
|Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki
13 Haziran 2019 14:43
|Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti
13 Haziran 2019 14:32
|'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'
13 Haziran 2019 14:18
|Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı
13 Haziran 2019 13:59
|İş bulamayan mühendis 'diplomalı' dönerci dükkanı açtı
13 Haziran 2019 13:38
|Röntgeni gören doktorlar şaşkına döndü!
13 Haziran 2019 13:33
|Mobilyacılardan KDV indirimi uzatılsın talebi
13 Haziran 2019 12:30
|Bu eyerlere paha biçilemiyor...İngilizler peşine düştü
13 Haziran 2019 12:08
|Kızının tayini, karaciğer hastası babayı sağlığına kavuşturdu
13 Haziran 2019 11:42