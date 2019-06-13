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Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerince, şehit olan meslektaşları anısına hazırlanarak sosyal medyada paylaşılan özel klip, izleyenleri duygulandırdı
 13 Haziran 2019 15:24
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Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip

Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, bir araya gelerek şehit meslektaşları anısına, sözlerini yazıp bestesini yaptıkları şiire klip çekti. Enstrüman çalıp okudukları şiiri şarkıya döken öğretmenler, kendi imkanlarıyla çektikleri kliple, meslektaşlarını andı.

Öğretmenlerce, Batman'da teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli- Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak yaşamını kaybeden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve şehit tüm öğretmenler anısına hazırlanan klip, sosyal medyada da paylaşıldı.

Şehit öğretmenlerin fotoğraflarının da yer aldığı klip, ilgi gördüğü sosyal medyada izleyenleri ise duygulandırdı.

'GÖNLÜMÜZDE, DUALARIMIZDALAR'

Öğretmen Ramazan Yüksel, söz ve müziği kendisine ait olan çalışmayla, şehit olan meslektaşlarını duayla andıklarını söyledi. Yüksel, "Öğretmen, öğrenci, asker, polis, işçi, memur her ne olursa olsun, bu güzelim vatanımızda şehit olmuş yüce insanların ailelerine, yakınlarına, sevenlerine bu yürekten duygularımızı ilettik. Onlar bilsinler ki; asla yalnız değiller. Görüşmesek de, tanışmasak da, onların acılarını ta yürekten hissediyoruz. Her zaman aklımızda, gönlümüzde, dualarımızdalar. Şahidimiz de bu eserimizdir" dedi. Klipte yer alan müzik öğretmenleri Metin Güray Özyün ve Emre Coşkun, Fen Bilimleri Öğretmenleri Merve Şentürk, Serdar Karaman, Tuncay Ünal ve Gökhan Kaya, İngilizce Öğretmeni Özlem Yapıcı ile çalışmalara başladıklarını belirten okul müdürü Mehmet Gazi, anlamlı eserle şehit öğretmenleri andıklarını ifade etti.


Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip
DHA
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