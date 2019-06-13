Stajyer avukatlar yarışacak
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek "Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması" hafta sonu başlıyor
|13 Haziran 2019 15:34
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince düzenlenecek "Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması" hafta sonu Ankara'da başlayacak.
Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması" bu yıl 6'ncı kez yapılacak.
İki aşamalı planlanan yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemeleri, 55 baronun katılımıyla hafta sonu Ankara'daki sekiz ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirilecek.
İki gün sürecek elemelerde bölge birincisi olan takımlar, Türkiye derecesi için 5-6 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek finalde yarışacak.
Yarışmayla mesleki dayanışmanın temellerinin atılması hedefleniyor.
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