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YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene 'yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak
 13 Haziran 2019 15:50
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YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene 'yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların geleceğini şekillendirmede önemli bir merhale olan YKS'ye katılacak öğrencilere başarılar dileyen Saraç, "Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene 'yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak. Bilindiği üzere bizim getirdiğimiz sistemin en önemli özelliği yükseköğretime geçişte sözel ve sayısal okuryazarlığı ve muhakemeyi öncelemesidir. Bu konsept, Türkiye'nin bir kazanımıdır." değerlendirmesini yaptı.

- "Hayat başarısı sadece gireceğiniz bu sınava bağlı değil"

Saraç, paylaşımında adaylara tavsiyede de bulunarak, "Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için özellikle bu üç hususa da özen göstermenizi tavsiye ederim. Bütün bir hayatınızı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını lütfen unutmayın. Başarı, çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde alınacak eğitim ve üniversite hayatının, öğrenilecek bilgilerin yanı sıra daha kültürlü, araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve yüksek değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetişmeye de katkı sağladığına işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğunu ve fırsatlar barındırdığını unutmayın. Yeter ki başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileleriniz ve hocalarınız eminim bu düşünceleri benimle paylaşıyorlardır. Kıymetli öğrencilerimizi ve değerli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı
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