Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı
|13 Haziran 2019 16:22
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