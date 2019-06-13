AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesinde bazı revizelerin olabileceğini söyledi
|13 Haziran 2019 16:25
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