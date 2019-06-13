AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir

42 BİN ÖĞRETMEN İÇİN HATALI İŞLEM YAPILMIŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun Milli Eğitim Bakanlığına göndermiş olduğu yazıda, Kurumlarca memurların özlük bilgilerinin SGK programlarına kaydedilirken hatalı işlemlerin yapıldığını ve 42000 e yakın sayıda görev yapan memurların statülerinin (5434 mü, 5510 mu) farklı olarak gösterilmesi sonucu SGK prim farklarının oluştuğunu belirtmiş, bunun sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri memurlardan prim fark tutarlarını Kurum hesaplarına yatırılmasını istemiştir.