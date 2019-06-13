1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır
 13 Haziran 2019 16:33
Yazdır
'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin aylık hazırladığı "Politika Notları" raporunun haziran ayında öğretmenlere ayrıldığını, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara değinilen raporun yurt geneline dağılımının sağlanacağını söyledi.

Türkiye'de görevli bir milyon öğretmenin yanında atanamayan 500 bin öğretmen adayının bulunduğunu belirten Kaya, yaşanan sorunların kaynağında AK Parti'nin politikalarının yer aldığını ileri sürdü.

AK Parti'nin, öğretmenlerin gelecek umudunu çaldığını iddia eden Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Dolayısıyla öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır. AK Parti öğretmenlerin hakkını 2002 yılından bu yana yavaş yavaş budamış ve kuşa çevirmiştir. Sadece ekonomik haklar değil öğretmenlerin saygınlığını da yerle bir etmiştir." diye konuştu.

Son dönemde eğitim camiasında karma eğitimden vazgeçme eğilimlerinin baş gösterdiğini, kamuoyu baskısı neticesinde bu fikrin askıya alındığını öne süren Kaya, ayrıca yaz döneminde öğretmenlere verilecek kursun, kadın öğretmenler ve erkek öğretmenler olarak ayrı şehirlerde gerçekleştirileceği bilgisinin kendilerine geldiği iddiasında bulundu. Kaya, "öğretmeni kadın erkek olarak ayırmak 21. yüzyıl dünyasında kabul edilebilecek bir anlayış değildir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile verilen kadro hakkının da öğretmenlerin elinden alındığını, eşit işe eşit ücretin verilmediğini belirterek, "Öğretmenlerimiz insanca yaşayacakları ücretten yoksun bırakılmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin sözleşmeli öğretmen uygulaması ile aile bütünlüğünü bozduğunu ileri süren Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Değer yargılarımıza göre aile kutsaldır. Aile bütünlüğünün bozulması kutsal olan yapının bozulması anlamına gelir. Ücretli öğretmenler gün geçmiyor ki bizi aramasın. Atanamayan öğretmenlerden intihar edenler var. Öğretmenlere çağrımdır; Allah'ın verdiği cana kıymayın. İntihar en kolay yoldur. Öğretmenler arasında ayrımın son bulacağı dönem yakındır. 23 Haziran bunun habercisi olacaktır."

- "3600 ek gösterge öğretmenin anasının ak sütü gibi helaldir"

Eğitimde ikili öğretime son verilmesi gerektiğini kaydeden ve köy okullarının kapatılmasından vazgeçilmesi çağrısında bulunan Kaya, aksi halde öğretmen sorununun da çözülemeyeceğini söyledi.

CHP olarak öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını gündeme getirdiklerini, buna ilişkin kanun teklifi verdiklerini ve takipçisi olacaklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge öğretmenin anasının ak sütü gibi helaldir, bunun verilmesi lazım. Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi zorunluluktur. Özellikle İstanbul'da görev yapan 130 bin öğretmenimiz yarın karne verecek. 130 bin öğretmenin sorunu çözülmemiş olacak. Öğretmenlere buradan çok açık bir çağrımızdır; İstanbul'da mağdur olan, kaynak kitap kullanamayan öğrencilerinizin kitapları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından yeni eğitim öğretim yılında sağlanacaktır. Taşıma ücretleri konusundaki kolaylıklar da sağlanacaktır. İstanbul'da mevcudu 75-80 olan sınıfların olduğunu biliyoruz, bunların sorunu da çözülecektir. Her şey çok güzel olacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Askerlik Sistemi' paylaşımı
13 Haziran 2019 16:47		 Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti
13 Haziran 2019 16:39
'Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceğiz'
13 Haziran 2019 16:36		 İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık
13 Haziran 2019 16:05
Bakan Soylu: Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
13 Haziran 2019 15:57		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluşunu kutladı
13 Haziran 2019 15:46
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
13 Haziran 2019 15:12		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
13 Haziran 2019 15:00
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması
13 Haziran 2019 14:55		 Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık
13 Haziran 2019 14:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti16:36 - 'Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceğiz'16:33 - 'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'16:31 - IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti16:25 - AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir16:22 - Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı16:18 - Sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası ertelendi16:05 - İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık15:59 - HSK'dan, İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında inceleme15:57 - Bakan Soylu: Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
15:53 - Ali Şir Nevai'ye ait el yazması kitap ele geçirildi15:50 - YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluşunu kutladı15:39 - Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati15:34 - Stajyer avukatlar yarışacak15:29 - Görme engellilere nota öğreten piyano15:24 - Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip15:18 - Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Dolar güne yükselişle başladı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zenit st.petersburg 1
Gülerek üzülen insan 1
Sözlüğe sarmak 2
Güvenmekten korkar olmak 1
buridan'ın eşeği paradoksu 2
uzmanlar 6
intro 2
sahilde yürümek 3
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 1
Diplomalı cahil 2
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam