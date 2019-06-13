1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti

IKEA, teknoloji devi Apple'ın 6 bin dolarlık yeni Mac Pro'sunu yaptığı paylaşım ile ti'ye aldı.
 13 Haziran 2019 16:31
Yazdır
IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti

IKEA, Apple'ın geçen hafta düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu yeni Mac Pro'lar ile ilgili bir reklam afişi hazırladı.

6 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyata sahip olan ürünün görüntüsüne gönderme yapan firma mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe "Elmalar için dizayn edildi" notunu düştü.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Mac Pro serisinin fiyatlarının 6000 dolardan başlayacağı duyuruldu.

Ancak parçalarıyla birlikte cihaz 35 bin dolar bandına kadar çıkabiliyor.

4 grafik işlemci de sisteme dahil olduğunda fiyat 45 bin dolara kadar yükseliyor.

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Microsoft Teknoloji Merkezi, ekonomiye 2,5 milyar lira değer katacak'
13 Haziran 2019 13:42		 '311 belediyenin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün'
13 Haziran 2019 13:07
WhatsApp kullanıcılarına dava açacak
12 Haziran 2019 15:24		 Savunma sanayisinin yeni üssü: Giresun
12 Haziran 2019 13:11
HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik görevi
12 Haziran 2019 12:20		 iPhone'lardan Lightning girişi kaldırılıyor
11 Haziran 2019 22:26
Türkiye, gezegenine isim arıyor
11 Haziran 2019 20:35		 20 dolarlık telefonlar dünyayı internete bağlayacak
11 Haziran 2019 20:31
PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu
11 Haziran 2019 20:27		 Rusya, S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
11 Haziran 2019 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti16:36 - 'Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceğiz'16:33 - 'Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır'16:31 - IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti16:25 - AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir16:22 - Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı16:18 - Sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası ertelendi16:05 - İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık15:59 - HSK'dan, İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında inceleme15:57 - Bakan Soylu: Jandarma teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
15:53 - Ali Şir Nevai'ye ait el yazması kitap ele geçirildi15:50 - YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluşunu kutladı15:39 - Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati15:34 - Stajyer avukatlar yarışacak15:29 - Görme engellilere nota öğreten piyano15:24 - Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip15:18 - Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Dolar güne yükselişle başladı
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özkan sümer 2
flim seyrederken ağlamak 4
gazeteci 2
intro 2
neyzen tevfik 2
Cebimde ölümüm 1
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 2
hakan çalhanoğlu 1
Secimin yenilenmesini asla istemedik 3
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam