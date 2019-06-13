IKEA Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti
IKEA, teknoloji devi Apple'ın 6 bin dolarlık yeni Mac Pro'sunu yaptığı paylaşım ile ti'ye aldı.
|13 Haziran 2019 16:31
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IKEA, Apple'ın geçen hafta düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu yeni Mac Pro'lar ile ilgili bir reklam afişi hazırladı.
6 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyata sahip olan ürünün görüntüsüne gönderme yapan firma mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe "Elmalar için dizayn edildi" notunu düştü.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Mac Pro serisinin fiyatlarının 6000 dolardan başlayacağı duyuruldu.
Ancak parçalarıyla birlikte cihaz 35 bin dolar bandına kadar çıkabiliyor.
4 grafik işlemci de sisteme dahil olduğunda fiyat 45 bin dolara kadar yükseliyor.
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