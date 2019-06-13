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Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti
 13 Haziran 2019 16:39
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Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti

Akar, TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.

İhlas Haber Ajansı
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