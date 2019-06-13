Bakan Akar CHP grubunu ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti
|13 Haziran 2019 16:39
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