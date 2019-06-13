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Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı.
 13 Haziran 2019 16:51
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Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçları açıklandı

2019-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Sonuçları Açıklandı

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Haziran 2019 tarihinde saat 16.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Sonuçları
Memurlar.Net
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