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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
 13 Haziran 2019 17:00
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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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