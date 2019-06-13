Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|13 Haziran 2019 17:00
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Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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