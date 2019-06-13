Zeytinlik alanda başlayan yangın 2 eve sıçradı
|13 Haziran 2019 17:05
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İzmir'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ardından ve iki eve sıçrayan çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ve 1 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.
YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki bir eve sıçradı. Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
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