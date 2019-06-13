Bakan Akar, MHP grubunu ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti
|13 Haziran 2019 17:40
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