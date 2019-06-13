Zimmet sanığı icra müdürünün tutukluluğuna devam

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü S.D. ve iki kardeşinin yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar S.D.(44) ile kardeşleri İ.D. ve H.H.D'in yanı sıra avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul eden S.D., pişman olduğunu belirterek, "Yaptığımın savunulacak tarafı yok." dedi.

İnternette para kazanmak için forex oynadığını kabul eden Dilber, şunları söyledi:

"Forex hususunda bilgim vardı ama sermayem olmadığı için yatırım yapamamıştım. Görev yaptığım dairenin hesabındaki paraları UYAP sistemi üzerinden İstanbul'da yaşayan kardeşimin hesabına havale ettim. O da benim şahsi hesabıma gönderiyordu. Böylelikle forexten altın, petrol üzerine işlem yapmaya başladım. Forex şirketine banka hesabımdan para aktarıyordum. Kazandığım miktar tekrar kendi hesabıma aktarılıyordu."

Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün ana hesabından forexte işlem yapmak için yaklaşık iki yıl boyunca kardeşinin hesabına para yatırdığını itiraf eden Dilber, bundan pişmanlık duyduğunu anlattı.

İ.D. ve H.H.D. de savcılıkta verdikleri ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, zimmet suçunu işlemediklerini iddia etti.

S. ve İ.D.'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, H.H.D.'i yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle tahliye ederek duruşmayı erteledi.