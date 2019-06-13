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Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul TMV'ye devredildi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi
 13 Haziran 2019 17:51
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Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul TMV'ye devredildi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Okulda düzenlenen devir teslim törenine Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necibullah Kamuran, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, il şura vekilleri, il eğitim müdürü ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Voyvot, Kandahar okullarının devri ile Afganistan da bulunan 12 okuldan 8'inin devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Voyvot, Afgan Türk Maarif Okullarının, yüzyıllardır Afganistan halkı ile köklü kardeşlik bağlarının en güzel meyvelerinden olduğunu ifade etti.

TMV'nin, Türk halkının Afgan halkına uzattığı bir dost eli olduğunu aktaran Voyvot, "TMV sizlere hiçbir menfaat beklemeden hizmet edecektir." dedi.

Voyvot, öğrenci ücretlerini yüzde 20 azaltacaklarını ve öğretmen maaşlarını da yükselteceklerinin altını çizdi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Kamuran da bu okulun devletler arasında yapılan anlaşmaya göre devredildiğini belirtti.

Okulların devrine vilayetlerden başladıklarını dile getiren Kamuran, Kabil'de bulunan Afgan Türk okullarının da en kısa zamanda devredileceğini vurguladı.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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