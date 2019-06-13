1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit haberlerinden etkilendi, askeri müdahale robotu tasarladı

Tokat'ta şehit haberlerine üzülen ortaokul öğrencisi, öğretmeniyle birlikte uzaktan kontrol edilebilen askeri müdahale robotu tasarladı
 13 Haziran 2019 17:59
Yazdır
Şehit haberlerinden etkilendi, askeri müdahale robotu tasarladı

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Tokat Kodluyor' yarışmasının final sergisi yapıldı. 500 proje içerisinden seçilen 26 oyun kodlama, 17 robotik kodlama alanında yer alan projeler final sergisinde görücüye çıktı. Sergide robotik kodlama alanından yer alan 'Anadolu kaplanı' isimli proje ilgi gördü. Niksar İhsan Karaya Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Kağan Özyurt ve öğretmeni tarafından tasarlanan uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu yarışmada sergilendi. Sanal gerçeklik gözlüğü ile uzaktan kumada edilebilen ve hedefi üzerindeki ateş mekanizmasına konulan boncuk şeklinde sıkıştırılmış jel ile vurabilen robot dikkatleri çekmeyi başardı. Sergiye gezenler 'Anadolu Kaplanı' isimli askeri müdahale robotunun lazerle işaretlenen hedefini vurmasını ilgi ile izledi.

Şehit haberlerinden etkilendi, robot tasarladı

Televizyonlarda izlediği şehit haberlerinden etkilenerek bir robot tasarladığını ifade eden Özyurt, "Bu robot daha etkili bir saldırı ve savunma yaparak askeri operasyonlarda artı bir özellik kazandıracak. Bu robot insan kontrolünde düşman bölgesine girerek onları alt edebilir. Bu robotun diğer otonom robotlardan farkı insan tarafından yönetilmesi" dedi. Robotun yazılımının yerli yazılım olduğunu ifade eden Özyurt, "Bu robotumuzun yazılımı tamamen bize ait, yerli yazılım" diye konuştu.

Sergiyi gezen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, amaçlarının öğrencilerin sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olması olduğunu ifade ederek, "Burada öğrencilerin yaptıkları çalışmaları, neler yapabileceklerini gördük. İnşallah bu tür sergilerle farkındalık oluşturup teknoloji alanında daha iyi işler yapmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Sergide ayrıca yangın olaylarına müdahale eden insansız itfaiye aracı ve trafikte sensörler aracılığı ile ilerleyen araçlar yer aldı.


14 yaşındaki öğrenci askeri müdahale robotu yaptı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görme engellilere nota öğreten piyano
13 Haziran 2019 15:29		 Öğretmen, veli ve öğrencilerden üç dilde şiir
13 Haziran 2019 14:04
Liseden Pakistan'a ihracat hamlesi
13 Haziran 2019 13:12		 Türkiye'nin modacı gençleri bu okulda yetişiyor
13 Haziran 2019 12:40
'Su Roketi' protokolü vurdu
13 Haziran 2019 12:35		 'Çiftlik' okulda 'doğal' eğitim
12 Haziran 2019 21:58
Mesleki eğitimin 150 yıllık çınarı: Mekteb-i Sanayi
12 Haziran 2019 21:33		 Lisede şirket kurup, girişimci oldular
12 Haziran 2019 20:07
TSE'den Hasan Polatkan Ortaokulu'na kalite belgesi
12 Haziran 2019 15:13		 Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi
11 Haziran 2019 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enginar 3
siber saldırı 3
kızılay 2
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
aşırtma gol 3
özkan sümer 2
yemeği yakmak 5
ayrılık sevdaya dahil 2
eşini aldatmayan erkek 1
neyzen tevfik 2
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam