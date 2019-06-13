Şehit haberlerinden etkilendi, askeri müdahale robotu tasarladı

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Tokat Kodluyor' yarışmasının final sergisi yapıldı. 500 proje içerisinden seçilen 26 oyun kodlama, 17 robotik kodlama alanında yer alan projeler final sergisinde görücüye çıktı. Sergide robotik kodlama alanından yer alan 'Anadolu kaplanı' isimli proje ilgi gördü. Niksar İhsan Karaya Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Kağan Özyurt ve öğretmeni tarafından tasarlanan uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu yarışmada sergilendi. Sanal gerçeklik gözlüğü ile uzaktan kumada edilebilen ve hedefi üzerindeki ateş mekanizmasına konulan boncuk şeklinde sıkıştırılmış jel ile vurabilen robot dikkatleri çekmeyi başardı. Sergiye gezenler 'Anadolu Kaplanı' isimli askeri müdahale robotunun lazerle işaretlenen hedefini vurmasını ilgi ile izledi.

Şehit haberlerinden etkilendi, robot tasarladı

Televizyonlarda izlediği şehit haberlerinden etkilenerek bir robot tasarladığını ifade eden Özyurt, "Bu robot daha etkili bir saldırı ve savunma yaparak askeri operasyonlarda artı bir özellik kazandıracak. Bu robot insan kontrolünde düşman bölgesine girerek onları alt edebilir. Bu robotun diğer otonom robotlardan farkı insan tarafından yönetilmesi" dedi. Robotun yazılımının yerli yazılım olduğunu ifade eden Özyurt, "Bu robotumuzun yazılımı tamamen bize ait, yerli yazılım" diye konuştu.

Sergiyi gezen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, amaçlarının öğrencilerin sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olması olduğunu ifade ederek, "Burada öğrencilerin yaptıkları çalışmaları, neler yapabileceklerini gördük. İnşallah bu tür sergilerle farkındalık oluşturup teknoloji alanında daha iyi işler yapmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Sergide ayrıca yangın olaylarına müdahale eden insansız itfaiye aracı ve trafikte sensörler aracılığı ile ilerleyen araçlar yer aldı.