1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan ve yüzde 2,27 azalarak 90.501,48 puana indi
 13 Haziran 2019 18:19
Yazdır
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybıyla 90.501,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,16 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile iletişim oldu.

Genele yayılan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Asya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.200 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altında gün sonu fiyatları
13 Haziran 2019 17:25		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
13 Haziran 2019 13:27
Çeyrek altın ne kadar
13 Haziran 2019 12:52		 Dolar güne yükselişle başladı
13 Haziran 2019 08:28
Altın alırken dijital fiyat panosuna dikkat edin
12 Haziran 2019 19:08		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
12 Haziran 2019 18:16
Altın'da gün sonu fiyatları
12 Haziran 2019 17:33		 Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
12 Haziran 2019 17:19
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Haziran 2019 13:11		 Çeyrek altın ne kadar
12 Haziran 2019 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibb calisanlarinin miting yapmasi 3
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 1
yudum 1
yemeği yakmak 5
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 4
aşırtma gol 3
özkan sümer 2
zenit st.petersburg 1
türk kahvesi kültürü 6
siber saldırı 3
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam