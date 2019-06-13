Bakan Akar İYİ Parti grubunu ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'nin Meclis grubunu ziyaret etti. Akar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile görüştü. Programda AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da yer aldı
|13 Haziran 2019 18:41
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