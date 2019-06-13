Hükümlüler kamu yararına çalışarak sokakları güzelleştirecek

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca sürdürülen "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma" Programı kapsamında 39 hükümlü Atakum Belediyesi bünyesinde bir yıl ücretsiz görev yapacak.

Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Atakum Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum ve kuruluşlarla toplum yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Cezalarının bir kısmını cezaevlerinde tamamlayan hükümlülerin denetimli serbestlik şartıyla gönüllü olarak istihdam edilerek kamu yararına çalıştırıldıklarına işaret eden Yavuz, "Toplumumuz, cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülerin başıboş bırakılmadığını toplum yararına projelerde çalıştığını gözlemleyebiliyor. Bundan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hem çalıştırdığımız kurumlar hem vatandaşlarımız memnun oluyorlar." dedi.

Yavuz, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışacak hükümlülerin belediyeye ciddi katkı vereceğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah Atakum Belediyemizde sokaklarımız pırıl pırıl olacak. Kamuya açık alanların tamamında hükümlüler çalışacak. Denetimlerimizde bu çalışmalar sürdürülecek. İlk etapta anlaşmayı bir yıl olarak imzalıyoruz. Ancak her yıl yeniliyoruz. Taraflar memnun kaldığı müddetçe projeyi sürekli hale getiriyoruz. Hala devam eden birçok projemiz var. Üniversitemizle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzle devam eden projelerimiz var. İnşallah bu proje de başarılı olur. Hayırlı uğurlu olsun."

Programa ilk etapta 30 hükümlünün katılacağını dile getiren Yavuz, sayının daha sonra ihtiyaca göre arttırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise hükümlüleri toplumu kazandırmak ve cezaevi koşulları dışında topluma yararlı işlerde çalışmalarını sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Deveci, çalışmaları süresinde olumlu raporlar alan hükümlülerin istihdam edilebilme şansı da kazandığını anımsattı.

Program kapsımında hükümlülerin de kamunun da kazandığına işaret eden Deveci, "Daha iyi koşullarda hükümlülüklerini geçirecekler. Atakum Belediyesi onlara iyi davranacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle işbirliği kuracağız." diye konuştu.

İmza törenine, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Atakum Belediyesi birim amirleri ile davetliler katıldı.