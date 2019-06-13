Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanırken sarf etmiş olduğu sözlerin en net hali yayımlandı
|13 Haziran 2019 18:54
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Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin VİP salonunda yaşanan kriz sırasında Vali için "Valiniz itlik yapmıştır" deyip demediği bir süredir tartışılıyor.
İmamoğlu olaydan sonra 4 gün boyunca sessiz kalmış sonrasında ise basitlik ifadesini kullandığını söylemişti.
Görüntülerin en net halinin Fox TV'de olduğu belirtilmiş ancak Fox TV bu görüntüleri yayınlamamıştı. Fatih Portakal ise, FOX Haber'de 'Görüntüler var, gösteremiyoruz. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum' demişti.
İşte tartışılan görüntülerin en net halini Azeri sermayesi ile kurulan Haber Global TV yayımladı.
İşte VİP Salonundaki krizin en net görüntüleri:
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