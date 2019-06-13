1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi

Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Kazım Ünal, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
 13 Haziran 2019 19:04
Yazdır
Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi

Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Kazım Ünal, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden ve Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın da babası olan 92 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal'ın cenazesi Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen askeri törenin ardından cenaze nakil aracı ile memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirilen Ünal'ın cenazesi Merkez Çarşı camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ünal'ın cenaze törenine Yüksek Öğretim kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan Askeri Erkan, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hükümlüler kamu yararına çalışarak sokakları güzelleştirecek
13 Haziran 2019 18:55		 Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt
13 Haziran 2019 18:14
Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
13 Haziran 2019 15:18		 Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
13 Haziran 2019 14:51
Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki
13 Haziran 2019 14:43		 Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti
13 Haziran 2019 14:32
'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'
13 Haziran 2019 14:18		 Bu eyerlere paha biçilemiyor...İngilizler peşine düştü
13 Haziran 2019 14:08
Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı
13 Haziran 2019 13:59		 Kızının tayini, karaciğer hastası babayı sağlığına kavuşturdu
13 Haziran 2019 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mantı 1
uzmanlar 7
türk kahvesi kültürü 6
patrik bartholomeos'a ekümenik diyen binali 2
vur vur inlesin 4
nostalji 3
kuru soğuk 4
Videolu yemek tarifleri 5
e-devlet 2
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam