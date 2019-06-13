'kacsaatoldunet" adlı hesabın sahibi gözaltına alındı
Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı
|13 Haziran 2019 19:12
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Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma yürütüyor.
Soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin Tokat'ta yaşayan H.S.P. olduğu belirlendi.
Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında gözaltı kararı verilen H.S.P, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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