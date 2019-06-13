Şehit üsteğmenin adı kütüphanede yaşayacak
|13 Haziran 2019 19:15
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 4 Ağustos 1995 yılında teröristlerle girilen çatışma sırasında şehit olan Üsteğmen Oğuz Türüdü'nün ismi ilkokulu okuduğu Giresun'un Bulancak ilçesindeki Barbaros İlkokulu'nda yapılan kütüphaneye verildi.
Kütüphanenin açılışına Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü, Bulancak Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin, Emniyet Müdürü Turgay Kovancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, idareciler, öğretmenler ve şehit Türüdü'nün yakınları katıldı. Şehit Üsteğmen Türüdü'nün kendi kaleminden ele aldığı "Göçekler Göverirken" şiirini okuyan okul öğrencisi Emine Defne Karamustafa'yı dinleyen baba Ali Türüdü ve anne Fatma Türüdü duygu yüklü anlar yaşadılar.
Plaket töreninin ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
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