JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
|13 Haziran 2019 19:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin davada 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.
Buna göre, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski astsubay Yasin Sancak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut Gözütok "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, eski teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.
Eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, eski tuğgeneral Celal Şahin ile eski astsubaylar Zafer Savaş Öztekin ve Mehmet Akif Çolak'ın üzerlerine atılı bütün suçlardan beraatlerine hükmedildi.
Mahkeme heyeti sanıklardan Balcı ve Gözütok'un tutukluluklarının devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı'nın tahliyesine, firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.
- Savcının görüşü
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde sanıklardan Sami Balcı'nın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini; Şenol Yeloğlu, Cemre Nazlum, Halil İbrahim Kocamaz, Gökhan Aytaç, Kudret Kösem ve Sinan Darakçı'nın "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.
Yasin Sancak ve Turgut Gözütok için "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsini isteyen savcı, Celal Şahin, Mehmet Akif Çolak ve Zafer Savaş Öztekin hakkında beraat talep etmişti.
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