3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi
|13 Haziran 2019 19:18
|Yazdır
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Bayram Aydın, savunmasında, suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, ByLock programının ne olduğunu cezaevine girdikten sonra öğrendiğini ve hiç kullanmadığını iddia etti.
Tutuklu sanık Bülent Bakırcı da ByLock programının rastlandığı telefon numarasının çalıştığı şirketin kendisine verdiği telefon olduğunu öne sürdü.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
13 Haziran 2019 19:17
|'kacsaatoldunet" adlı hesabın sahibi gözaltına alındı
13 Haziran 2019 19:12
|Eski tuğamiral Bozkurt'un tutukluluğuna devam kararı
13 Haziran 2019 18:22
|Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul TMV'ye devredildi
13 Haziran 2019 17:51
|Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Haziran 2019 17:00
|Akıncı üssü davasında 'sosyal faaliyet' yalanı
13 Haziran 2019 16:55
|Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı
13 Haziran 2019 16:22
|Sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası ertelendi
13 Haziran 2019 16:18
|Hakurk'a 'Pençe' harekatında EYP imha edildi
13 Haziran 2019 14:25
|Eski dekan ve eşi FETÖ'den beraat etti
13 Haziran 2019 14:20