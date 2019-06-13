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Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı

Ankara'da, kaldırımlara kadın isimleri ve cinsel içerikli ifadeler ile telefon numarası bulunan kartvizit atan şüpheli, Güven Timi ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.
 13 Haziran 2019 19:30
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Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen şüpheli, kentin işlek yerlerinden Talat Paşa Bulvarı'nda yerlere cinsel içerikli ifadeler ve kadın isimleri, telefon numarası yer alan kartvizitler bırakırken, devriye gezen Güven Timleri'nin dikkatini çekti.

Bir süre şüpheliyi takip eden ekipler, yerlere kartvizit bırakan şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüpheli, Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Yeni Ankara Caddesi'ndeki bir iş yerine saklanırken gözaltına alındı. Şüpheli, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaldırıma atılan kartvizitler toplanırken, soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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