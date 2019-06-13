Altın fiyatları tekrar yükselişte
|13 Haziran 2019 19:38
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Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf enflasyon verisi etkisiyle ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri düşüreceği beklentilerinin artması etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.32 artışla 14.8 dolardan,
- altın, yüzde 0.23 artışla 1,340 dolardan,
- bakır, yüzde 0.11 artışla 2.657 dolardan,
- platin, yüzde 0.49 düşüşle 806.5 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.88 artışla 1,432 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,707 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları, İran kıyısında petrol tankerlerine saldırılması üzerine yüzde 4.0'ün üzerinde arttıktan sonra hafif çekildi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.87 artışla 61.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.21 artışla 52.78 dolardan işlem görüyor.
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