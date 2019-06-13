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İzne gelen asker otel odasında ölü bulundu
Maltepe'de asker iznine geldiği öğrenilen bir kişinin otel odasında cansız bedeni bulundu.
|13 Haziran 2019 19:43
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Olay, saat 09.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatay, Antakya'da askerlik görevini sürdüren Samet Yıldız (21) izne çıkarak İstanbul'a geldi. Yıldız, dün akşam burada bulunan bir otele yerleşti.
Sabah saatlerinde otel görevlileri çaldıkları kapıdan ses gelmeyince girdikleri odada bu kişinin hareketsiz vaziyette yattığını görerek, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ve savcı incelemesinden sonra Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldız'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
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