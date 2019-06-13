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Açıköğretim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri de mezunlarını verdi.
 13 Haziran 2019 19:59
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Açıköğretim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri de mezunlarını verdi. Burada konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi mezuniyet töreni ile sona erdi. Yunus Emre Yerleşkesi'nde bulunan futbol sahasında düzenlenen törene yurdun dört bir yanından gelen 800 açıköğretim öğrencisi mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Mezuniyete kimi çocuklarıyla kimi torunlarıyla katılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz"

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, mezuniyet coşkusunun kendileri için çok mutluluk verici bir olay olduğunu söyledi. Çomaklı, "Bugün 2018-2019 yılı mezunlarımızı veriyoruz. Bizim için çok mutluluk verici bir olay, çünkü geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz. Bunun yanı sıra ben ailelere de çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadılar. Onların yetiştirdiği çocuklar bizim ellerimizdeydi. Biz de öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber öğrenci arkadaşlarımızı eğitmek ve millete yetiştirmek için çaba sarf ettik. Öğretim üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Yolları, bahtları açık olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden gelecekte mutlu, güzel, huzurlu haberler duymak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız"

Ayrıca Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı olduğundan bahsederek, "Açıköğretim Sistemi, Anadolu Üniversitesi'nin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı. O da tabi bize bir imkan sağlıyor. Şöyle ki; 18 yaşından 90-100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Bizim öğrenci profilimiz o nedenle geniş ve Türk milletine hizmet ediyoruz. Bizim için en önemli husus bu. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından törenle belgelerini alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
İhlas Haber Ajansı
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