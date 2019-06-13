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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 13 Haziran 2019 20:08
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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski polis memuru Ali Osman Kayan, yaptığı savunmada ByLock kullanmadığını, isnat edilen 171 IP numarasının sadece 4 tanesinin birbirini tuttuğunu ileri sürdü.

Kayan, bilirkişi raporunu görmediğini, delillerin birbirini tutmayıp çelişkili olduğunu, iddia edilen 9 Kasım 2014'teki ByLock girişinin diğer bir delilde 8 Kasım 2014'te yapıldığının gösterildiğini iddia etti.

Tutuklanmasının üzerinden 32 ay geçtiğini belirten Kayan, örgüt üyeliğini reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Halil Adalı ise iş hayatı boyunca herhangi bir örgütle ilişkisinin olmadığını ve ByLock kullanmadığını söyledi.

Akıllı telefonunda ByLock'la ilgili kurulduğuna dair bir rapor olmadığını savunan Adalı, HTS ve GSM bilgilerinin birbiriyle uyuşmadığını ileri sürdü.

Adalı, telefonunun internete kapalı olduğu zamanda dahi ByLock uygulamasını kullandığının gösterildiğini, hakkında hazırlanan üç raporunda birbiriyle çeliştiğini iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Adalı, beraatini talep etti.

- "Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TÜBİTAK ile ilgili yaptığım dinlemeler yasaldır"

Tutuksuz sanık Ceyhan Berberoğlu da hayatının hiçbir aşamasında amirlerinin dışında emir almadığını, hiçbir örgüte de üye olmadığını savundu, FETÖ'ye maddi ya da manevi destekte bulunmadığını, ne örgütün propagandasını yaptığını ne de Kakaotalk ve Bylock benzeri uygulamaları kullandığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık eski polis memuru Dursun Büke ise meslek hayatının terör örgütleriyle mücadeleyle geçtiğini savunarak, ByLock kullanıcısı olmadığını, beyanda bulunan tanıkların kendilerini kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğunu iddia etti.

Silahlı veya silahsız hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan Büke, tahliyesini ve beraatini istedi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Bürosunda görevli tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Seyit Gölcük, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TÜBİTAK ile ilgili yaptığı dinlemelerin tamamen yasal olduğunu savundu.

Gölcük, yapılan istihbari dinlemelerin altında imza bulunanların yasal olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Altında imzam bulunan dinlemelerin tamamı yasaldır. Savcılık safhasında 'arşiv kaydı vardır' dedim, inandıramadım. Mahkemede 'arşiv kaydı vardır' dedim yine inandıramadım. En son arşiv kaydını tek tek buldum, evrak numaralarını heyetinize sundum. 'Bu evraklar daireden istensin, masumiyetim ortaya çıkacaktır' dedim, bu talebim de dikkate alınmadı. Altında imzalı olan istihbari dinlemenin tamamı yasaldır, bunların tamamı açıldığında arşiv kaydı veya resmi evrak mevcuttur."

O dönem yaptığı dinlemelerden dolayı takdir aldığını iddia eden Gölcük, altında imzası bulunan dinlemelerin hiçbirinin FETÖ'ye hizmet amacıyla yapılmadığını iddia etti.

Gölcük, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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